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Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50%

Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50% Завершено строительство части автомобильной дороги (35% работ) и железной дороги (50% работ) Горадиз-Агбенд, формирующих Зангезурский коридор.
Инфраструктура
13 июня 2022 г. 17:07
Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50%

Завершено строительство части автомобильной дороги (35% работ) и железной дороги (50% работ) Горадиз-Агбенд, формирующих Зангезурский коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

Замминистра добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры по строительству железнодорожной линии, которая соединит Нахчыван с западными регионами Азербайджана.

Р.Гумметов отметил, что строительство железной дороги общей протяженностью 110,4 км планируется завершить до конца 2023 года.

"Это главная артерия Зангезурского коридора на территории Азербайджана. Также, в соответствии с заявлением лидеров от 10 ноября 2020 года, в настоящее время продолжаются переговоры по строительству железнодорожной линии, которая соединит Нахчыван с западными регионами Азербайджана. Таким образом, Зангезурский коридор будет полностью завершен”, - сказал Р.Гумметов.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Horadiz-Aghband railway 50% complete
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Horadiz-Ağbənd avtomobil yolunun 35 %-nin, dəmiryolunun isə 50 %-nin inşası yekunlaşıb”

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