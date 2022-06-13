Замминистра: Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 50%

Завершено строительство части автомобильной дороги (35% работ) и железной дороги (50% работ) Горадиз-Агбенд, формирующих Зангезурский коридор.

Завершено строительство части автомобильной дороги (35% работ) и железной дороги (50% работ) Горадиз-Агбенд, формирующих Зангезурский коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

Замминистра добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры по строительству железнодорожной линии, которая соединит Нахчыван с западными регионами Азербайджана.

Р.Гумметов отметил, что строительство железной дороги общей протяженностью 110,4 км планируется завершить до конца 2023 года.

"Это главная артерия Зангезурского коридора на территории Азербайджана. Также, в соответствии с заявлением лидеров от 10 ноября 2020 года, в настоящее время продолжаются переговоры по строительству железнодорожной линии, которая соединит Нахчыван с западными регионами Азербайджана. Таким образом, Зангезурский коридор будет полностью завершен”, - сказал Р.Гумметов.