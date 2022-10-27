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Замминистра: Перевозчики не заинтересованы в новых маршрутных линиях

Замминистра: Перевозчики не заинтересованы в новых маршрутных линиях Перевозчики в Азербайджане не заинтересованы в новых маршрутных линиях.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 17:28
Замминистра: Перевозчики не заинтересованы в новых маршрутных линиях

Перевозчики в Азербайджане не заинтересованы в новых маршрутных линиях.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

"В последнее время мы пытаемся вводить в эксплуатацию новые маршрутные линии только путем проведения конкурса. Были проведены конкурсы по маршрутным линиям в направлении Карабаха, в настоящее время проводятся конкурсы в направлении южного региона. Наша задача - прозрачное проведение этих конкурсов. Однако компании не проявляют интереса", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Daşıyıcıların yeni marşrut xətlərinə marağı yoxdur"

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