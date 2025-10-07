Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие сроки

В ближайшей перспективе Зангезурский коридор дополнительно расширит транспортные маршруты, соединяя Азербайджан с Нахчываном и далее.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По его словам, благодаря своему положению на перекрестке маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, Азербайджан использует транспортную связанность как стратегию роста.

"Мы активно инвестируем в железные дороги, автотрассы, порты, аэропорты и цифровую инфраструктуру, снижая логистические издержки и ускоряя доступ к рынкам", - заявил замминистра.

С. Баширли подчеркнул, что Средний коридор, поддерживаемый упрощенными таможенными процедурами, уже сегодня обеспечивает регулярные и надежные связи между Европой и Азией.

"В ближайшей перспективе Зангезурский коридор дополнительно расширит эти маршруты, соединяя материковый Азербайджан с Нахчываном и далее. Новые современные аэропорты на освобожденных территориях, а также расширение Бакинского международного морского порта, который вскоре сможет обрабатывать до 25 млн тонн грузов в год, формируют мультимодальную систему, обеспечивающую инвесторам более короткие сроки доставки и более широкий доступ к рынкам", - добавил замминистра.