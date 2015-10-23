Заместитель премьер-министра: За последние 10 лет в развитие авиации Азербайджана вложено 15 млрд. манатов

Баку. 23 октября. REPORT. AZ/ За последние 10 лет в развитие авиации Азербайджана вложено 15 млрд. манатов. За счет этого модернизированы все сегменты отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов на проходящей в Баку сессии, посвященной 25-летию межгосударственного комитета, являющимся органом Международной организации гражданской авиации (ICAO) и межгосударственного совета.

По его словам, за этот период в стране построено 4 новых аэропорта, модернизировано 2 аэропорта. "Все самолетные и вертолетные парки реконструированы. В последние годы пассажиров обслуживают такие современные самолеты, как Boeing, Embraer", - отметил А.Шарифов.

Заместитель премьер-министра добавил, что в этой сфере модернизирована также вся наземная инфраструктура.