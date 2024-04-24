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Самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту

Самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту 24 апреля в Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France.
Инфраструктура
24 апреля 2024 г. 18:40
Самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту

24 апреля в Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аэропорта.

Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна.

"Все аварийно-спасательные службы в аэропорту в рамках объявленной тревоги были приведены в готовность. Самолет авиакомпании Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени. 280 пассажиров, находящихся на борту самолета были немедленно эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время самолет осматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия.

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Версия на английском языке ФотоAir France plane makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото"Air France" aviaşirkətinə məxsus təyyarə Bakı hava limanında qəza enişi edib

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