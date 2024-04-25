В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
8. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
10. Проспект Бабека, в направлении центра.