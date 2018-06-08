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    Заместитель исполнительного директора АЗАЛ: Наблюдается тренд на увеличение пассажиропотока в Россию

    © Report

    Москва. 8 июня. REPORT.AZ/ Наблюдается тренд на увеличение пассажиропотока в Россию. Об этом Report заявил заместитель исполнительного директора ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (АЗАЛ) Джамиль Манизаде.

    По его словам, азербайджанская квота для Москвы составляет 5 рейсов в день. 

    "Суммарно у АЗАЛ около 5 рейсов в Москву в день в пиковый период: 4 раза в неделю будет 5 рейсов в день, остальные дни -  по 4. Это азербайджанская квота. Квота для российских авиакомпаний отдельная", - сказал Д.Манизаде.

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