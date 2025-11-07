За станцией метро "Ичеришехер" построят тупик для сокращения интервалов движения поездов

Строительство оборотного тупика за станцией метро "Ичеришехер" позволит сократить интервал движения поездов.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, все работы будут организованы так, чтобы не влиять на деятельность станции и безопасность пассажиров и их передвижение.

"Поезда, как и прежде, будут заходить на станцию "Ичеришехер" и перевозить пассажиров. Основная задача - модернизация инфраструктуры при полном соблюдении требований безопасности. Это важный проект, ведь в будущем сокращение интервалов в связи с разделением линий будет иметь большое значение", - отметил Мамедов.

Он добавил, что строительная площадка разместится на противоположной от крепости стороне станции:

"Проводимые работы не затронут движение в сторону крепости и не повлияют на пассажиропоток. Вблизи станции не планируется ограничений, мешающих передвижению людей. Этап, связанный с выбором места и технического решения проекта близок к завершению, проектирование выходит на финальную стадию. Активная фаза проекта начнется до конца года, а с начала следующего строительство будет вестись в интенсивном режиме", - сообщил представитель метрополитена.

Оборотный тупик за конечной станцией предназначен для разворота, ночного отстоя поездов и технического обслуживания.