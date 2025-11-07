İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "İçərişəhər" metrostansiyasında inşa ediləcək yeni dalan sərnişinlərin hərəkətinə maneə yaratmayacaq

    İnfrastruktur
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:09
    İçərişəhər metrostansiyasında inşa ediləcək yeni dalan sərnişinlərin hərəkətinə maneə yaratmayacaq
    Bəxtiyar Məmmədov

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "İçərişəhər" stansiyasının arxasında inşa ediləcək yeni dalan qatarlar arasında intervalın azaldılmasına şərait yaradacaq, layihənin reallaşdırılması sərnişinlərin hərəkətinə heç bir maneə törətməyəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

    "İşlər elə şəkildə planlaşdırılıb ki, stansiyanın fəaliyyətinə və sərnişin təhlükəsizliyinə təsir göstərməsin. Qatarlar əvvəlki kimi "İçərişəhər" stansiyasına daxil olub sərnişinləri daşıyacaq. Əsas məsələ tam təhlükəsiz şəraitdə infrastrukturun yenilənməsini təmin etməkdir. Bu, metro üçün çox vacib məsələsidir, çünki gələcəkdə xətlərin ayrılması ilə əlaqədar intervalın azaldılması böyük əhəmiyyət kəsb edəcək", - deyə o qeyd edib.

    B. Məmmədov əlavə edib ki, inşaat sahəsi stansiyanın qala istiqamətində deyil, əks tərəfdə yerləşəcək: "Həmin ərazidə aparılacaq işlər qala tərəfinə gediş-gəlişə, sərnişin axınına heç bir təsir etməyəcək. Stansiyanın yaxınlığında insanların hərəkətinə mane olacaq heç bir məhdudiyyət planlaşdırılmır. Layihənin yer seçimi, texniki həllinə dair işlər yekunlaşmaq üzrədir. Layihələndirmə mərhələsi başa çatmaq üzrədir. İstifadə olunacaq üsullar, inşaat texnologiyaları və görüləcək yeniliklər yaxın dövrdə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bu ilin sonuna qədər layihə üzrə fəal mərhələyə başlanılması, növbəti ildən isə inşaat işlərinin intensiv şəkildə aparılması gözlənilir".

    Bakı Metropoliteni İçərişəhər yeni dalan
    За станцией метро "Ичеришехер" построят тупик для сокращения интервалов движения поездов

    Son xəbərlər

    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Qarabağ
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Komitə sədri: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    12:12

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti