За 8 месяцев АЖД приняли 265 блок-поездов

В январе-августе текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 265 блок-поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев этими поездами перевезен 28 261 контейнер (TEU), что на 67% больше, чем годом ранее.