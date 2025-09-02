    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    За 8 месяцев АЖД приняли 265 блок-поездов

    Инфраструктура
    • 02 сентября, 2025
    • 11:58
    В январе-августе текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 265 блок-поездов.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 8 месяцев этими поездами перевезен 28 261 контейнер (TEU), что на 67% больше, чем годом ранее.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 8 ayda 265 blok qatar qəbul edib

