За 8 месяцев АЖД приняли 265 блок-поездов
- 02 сентября, 2025
- 11:58
В январе-августе текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 265 блок-поездов.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 8 месяцев этими поездами перевезен 28 261 контейнер (TEU), что на 67% больше, чем годом ранее.
