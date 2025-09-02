    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 8 ayda 265 blok qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:42
    Azərbaycan Dəmir Yolları 8 ayda 265 blok qatar qəbul edib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 265 blok qatar qəbul edib. 

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 58 % çoxdur.  

    8 ay ərzində bu qatarlarla 28 261 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 67 % çoxdur. 

    Rus Versiası Rus Versiası
    За 8 месяцев АЖД приняли 265 блок-поездов

