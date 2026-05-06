Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое

В Самарканде прошла презентация японского города Нагоя, который выступит принимающей стороной 60-го ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР).

Как передает корреспондент Report из Самарканда, юбилейная встреча запланирована на период со 2 по 5 мая 2027 года.

Ключевой темой мероприятия определена концепция "Укрепление партнерства, стимулирование трансформации". В ходе презентации было подчеркнуто, что в последнее время государства региона испытывают нарастающую неопределенность, связанную с учащением природных катастроф, кризисными явлениями в сфере здравоохранения и усилением геополитических противоречий. В этих условиях задачи в области развития приобретают все большую сложность, а ожидания от деятельности АБР продолжают из года в год возрастать.

Нагоя является одним из наиболее активно развивающихся центров Японии. Город получил признание в качестве глобального центра промышленного производства и инноваций, обеспечивающего поддержку производственно-сбытовых цепочек на территории Азии и за ее пределами. Регион выделяется превосходной транспортной инфраструктурой, богатым историко-культурным наследием и устоявшимися традициями гостеприимства. Япония на протяжении длительного периода содействует решению общерегиональных проблем, используя свои передовые технологические разработки, накопленный опыт противодействия последствиям землетрясений и цунами, а также возможности частного сектора, включая сферу создания высококачественной инфраструктуры.