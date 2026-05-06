Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое

    Инфраструктура
    • 06 мая, 2026
    • 13:00
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое

    В Самарканде прошла презентация японского города Нагоя, который выступит принимающей стороной 60-го ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР).

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, юбилейная встреча запланирована на период со 2 по 5 мая 2027 года.

    Ключевой темой мероприятия определена концепция "Укрепление партнерства, стимулирование трансформации". В ходе презентации было подчеркнуто, что в последнее время государства региона испытывают нарастающую неопределенность, связанную с учащением природных катастроф, кризисными явлениями в сфере здравоохранения и усилением геополитических противоречий. В этих условиях задачи в области развития приобретают все большую сложность, а ожидания от деятельности АБР продолжают из года в год возрастать.

    Нагоя является одним из наиболее активно развивающихся центров Японии. Город получил признание в качестве глобального центра промышленного производства и инноваций, обеспечивающего поддержку производственно-сбытовых цепочек на территории Азии и за ее пределами. Регион выделяется превосходной транспортной инфраструктурой, богатым историко-культурным наследием и устоявшимися традициями гостеприимства. Япония на протяжении длительного периода содействует решению общерегиональных проблем, используя свои передовые технологические разработки, накопленный опыт противодействия последствиям землетрясений и цунами, а также возможности частного сектора, включая сферу создания высококачественной инфраструктуры.

    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Юбилейная встреча АБР в 2027 году пройдет в японской Нагое
    Азиатский банк развития (АБР) Навоя
    Фото
    ADB-nin yubiley görüşü gələn il Naqoyada keçiriləcək
    Фото
    ADB's 2027 anniversary meeting to be held in Japan's Nagoya

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей