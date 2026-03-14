    WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

    • 14 марта, 2026
    • 11:07
    WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

    Азербайджан представит свои инициативы в области жилищного строительства на Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в мае 2026 года в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, сегодня существует социальное неравенство: "Существуют проблемы, связанные с градостроительством и развитием. Обеспечение жилищных условий может устранить экономическую разобщенность".

    Анар Гулиев отметил, что правительство, общины и организации должны обеспечить адекватные условия для людей: "Восстановление для перемещенного населения должно быть устойчивым. Возможно вложение крупных инвестиций в жилищное строительство. Все это будет обсуждаться на WUF13 в Баку. Диалоги на высоком уровне, различные сессии объединят частный сектор и гражданское общество".

    Председатель комитета также коснулся восстановительных и реконструкционных работ в Карабахе, подчеркнув обширный опыт Азербайджана. По его словам, WUF13 создаст платформу для демонстрации национального опыта, обмена знаниями и изучения передовых международных практик в решении жилищных проблем.

    Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Azərbaycan WUF13-də yaşayış yerləri ilə bağlı təşəbbüslərini təqdim edəcək
    11:55

    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    Инфраструктура
    11:51

    В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине

    В регионе
    11:39

    В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах

    Инфраструктура
    11:37

    На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительства

    Инфраструктура
    11:22

    На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человека

    Другие страны
    11:07

    WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

    Инфраструктура
    11:03

    В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях

    Другие страны
    10:58
    Фото

    БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических групп

    Внешняя политика
    10:47

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

    Внешняя политика
