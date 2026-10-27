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    В Милли Меджлисе обсуждают новые штрафы для операторов связи

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 15:59
    В Милли Меджлисе обсуждают новые штрафы для операторов связи

    В Азербайджане предлагается штрафовать операторов и провайдеров на сумму до 1 тыс. манатов за оказание телекоммуникационных услуг с нарушением установленных показателей качества, а за повторное нарушение - до 2 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

    Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, за оказание оператором или провайдером телекоммуникационных услуг, не соответствующих показателям качества, должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, юридические лица - на 1 тыс. манатов.

    Если лицо, ранее привлеченное к административной ответственности, повторно совершит такое нарушение в течение года, штраф для должностных лиц составит 1 тыс. манатов, для юридических лиц - 2 тыс. манатов.

    В действующем законодательстве соответствующая статья называется "Нарушение правил оказания услуг связи". Сейчас за несоблюдение установленных стандартов предусмотрен штраф в размере от 80 до 150 манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) интернет-провайдеры
    Telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət göstəricilərinə uyğun göstərilməməsinə görə cərimələr yenilənir
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