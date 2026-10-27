В Милли Меджлисе обсуждают новые штрафы для операторов связи

В Азербайджане предлагается штрафовать операторов и провайдеров на сумму до 1 тыс. манатов за оказание телекоммуникационных услуг с нарушением установленных показателей качества, а за повторное нарушение - до 2 тыс. манатов.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, за оказание оператором или провайдером телекоммуникационных услуг, не соответствующих показателям качества, должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, юридические лица - на 1 тыс. манатов.

Если лицо, ранее привлеченное к административной ответственности, повторно совершит такое нарушение в течение года, штраф для должностных лиц составит 1 тыс. манатов, для юридических лиц - 2 тыс. манатов.

В действующем законодательстве соответствующая статья называется "Нарушение правил оказания услуг связи". Сейчас за несоблюдение установленных стандартов предусмотрен штраф в размере от 80 до 150 манатов.