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    В Азербайджане меняются штрафы за непредставление отчета о результатах экомониторинга

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 15:57
    В Азербайджане меняются штрафы за непредставление отчета о результатах экомониторинга

    В Азербайджане меняются штрафы за непредставление ежегодного отчета о результатах производственного экологического мониторинга окружающей среды.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных проступках обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Согласно документу, за непредставление в срок ежегодного отчета о результатах производственного экологического мониторинга окружающей среды в орган (организацию), определенный соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на 3000 манатов, а юридические - на 8000 манатов.

    Кроме того, за непредставление документа об оценке воздействия на окружающую среду в орган (организацию), определенный соответствующим органом исполнительной власти, для размещения на официальном интернет-ресурсе указанного органа (организации) должностные лица будут оштрафованы на 2000 манатов, а юридические - на 4000 манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Заседание Милли Меджлиса
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