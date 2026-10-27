В Азербайджане меняются штрафы за непредставление отчета о результатах экомониторинга
- 27 октября, 2026
- 15:57
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В Азербайджане меняются штрафы за непредставление ежегодного отчета о результатах производственного экологического мониторинга окружающей среды.
Как сообщает Report, соответствующие поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных проступках обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
Согласно документу, за непредставление в срок ежегодного отчета о результатах производственного экологического мониторинга окружающей среды в орган (организацию), определенный соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на 3000 манатов, а юридические - на 8000 манатов.
Кроме того, за непредставление документа об оценке воздействия на окружающую среду в орган (организацию), определенный соответствующим органом исполнительной власти, для размещения на официальном интернет-ресурсе указанного органа (организации) должностные лица будут оштрафованы на 2000 манатов, а юридические - на 4000 манатов.