Вугар Байрамов: Зангезурский коридор принесет Азербайджану $3 млрд транзитных доходов в год

Азербайджан в ближайшем будущем может ежегодно получать до $3 млрд доходов, если 10–15% грузов, перевозимых по Среднему коридору, будут проходить через Зангезурский коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии XIII Глобального Бакинского форума о расширении Среднего коридора.

По его словам, после начала США и Израилем военных действий против Ирана наблюдается усиление региональных геополитических угроз.

"Все это делает актуальным восстановление транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией. Одним из важных элементов отношений между двумя странами является введение в эксплуатацию Зангезурского коридора. Строительство "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), который станет частью этого коридора, позволит восстановить сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что Зангезурский коридор с пропускной способностью 15 млн тонн в год внесет особый вклад в развитие региона.

"Зангезурский коридор, который станет важным сегментом Среднего коридора, наряду с укреплением геополитических позиций Азербайджана, также создаст возможности для увеличения доходов стран региона. Ожидается, что торговый оборот между континентами увеличится на $200 млрд. В случае если 10-15% грузов будет перевозиться через Зангезурский коридор, Азербайджан в ближайшем будущем получит $3 млрд транзитного дохода в год", - сказал Байрамов.