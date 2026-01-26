Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ВБ заинтересован в расширении сотрудничества с АЖД

    Инфраструктура
    • 26 января, 2026
    • 13:12
    ВБ заинтересован в расширении сотрудничества с АЖД

    Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов встретился с делегацией Всемирного банка (ВБ), возглавляемой директором по вопросам инфраструктуры в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества между АЖД и ВБ, важность расширения связей, а также состоялся обмен мнениями об участии Всемирного банка в работах по второму этапу развития Бакинского международного морского порта, технической поддержке проводимых работ и возможностях инвестирования.

    Председатель АЖД сообщил о росте объемов перевозок, особенно контейнерных, по Среднему коридору за последнее время, и отметил положительную динамику по грузоперевозкам в направлении Китай-Азербайджан в 2025 году.

    АЖД в прошлом году приняли 392 блок-поезда, что на 37% больше по сравнению с показателем 2024 года. На достижение этих результатов положительно повлияли проводимые АЖД работы, в том числе привлечение китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) в совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd, созданное железнодорожными ведомствами Азербайджана, Казахстана и Грузии для развития Среднего коридора.

    Стороны отметили, что важную роль в повышении эффективности международных перевозок сыграла интеграция Бакинского международного морского порта в структуру АЖД в прошлом году. В 2025 году в Бакинском порту была осуществлена перевалка рекордного объема контейнерных грузов – свыше 107 тысяч TEU, что означает рост на 40% по сравнению с 2024 годом.

    Кормье со своей стороны подчеркнул заинтересованность ВБ в углублении сотрудничества с АЖД и отметил, что проводимые обществом работы по развитию Среднего коридора открывают новые возможности с точки зрения будущего партнерства.

