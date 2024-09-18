Всемирный банк: Рациональное использование водных ресурсов поможет сэкономить 1,5 млрд манатов

Эффективное использование водных ресурсов в Азербайджане может не только повысить продуктивность, но и сэкономить порядка 1,5 млрд манатов в госбюджете в ближайшие 10 лет.

Эффективное использование водных ресурсов в Азербайджане может не только повысить продуктивность, но и сэкономить порядка 1,5 млрд манатов в госбюджете в ближайшие 10 лет.

Как сообщает Report, об этом сказала ведущий специалист Всемирного банка по водным ресурсам Смита Мисра на мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности", проходящем в Баку.

По ее словам, за последние 10 лет государство инвестировало в эту сферу 8 млрд манатов: "В ближайшие 10 лет потребуется порядка 6 млрд манатов. Сумма субсидий, необходимых для этой сферы, снизится с 6 до 4,6 млрд манатов. Экономия может быть достигнута за счет повышения тарифов, сокращения потерь воды и оптимизации рабочей силы".