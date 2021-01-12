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Впервые по БТК транспортируются экспортно-ориентированные грузы

Впервые по БТК транспортируются экспортно-ориентированные грузы Одно из основных направлений деятельности которой является транспортировка экспортных товаров на внешние рынки
Инфраструктура
12 января 2021 г. 10:16
Впервые по БТК транспортируются экспортно-ориентированные грузы

ООО ADY Express, дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", впервые с 2021 года начало перевозки экспортно-ориентированных грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Компания ADY Express, одно из основных направлений деятельности которой является транспортировка экспортных товаров на внешние рынки, в этот раз смогла перевезти в Турцию металлоконструкции производства Baku Steel Company. Груз доставлен из Баку на станцию Пайяс в Турции.

Металлоконструкции были загружены в полувагоны, предоставленные ADY Express, и доставлены на станцию Ахалкалаки. На станции была осуществлена перевалка груза на Турецкие вагоны после чего груз продолжил свой путь.

Всего планируется перевезти 5 000 тонн металлоконструкций в 75 вагонах, из которых первые 15 вагонов уже доставлены, а еще часть груза находится в пути. Планируется продолжить транспортировку таких грузов по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Отметим, что в 2020 году ADY Express перевезла в общей сложности 49 739 тонн грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, из которых 97% пришлось на транзитные грузы и 3% — на импортные. Для сравнения, в 2019 году компании удалось перевезти 25 722 тонны грузов по железной дороге Баку–Тбилиси-Карс.

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