Водохранилище "Хакаричай" обеспечит питьевой водой почти 2 млн человек

Завершена подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по водохранилищу “Хакаричай” в Лачынском районе.

Завершена подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по водохранилищу “Хакаричай” в Лачынском районе.

Об этом Report заявил начальник отдела инвестиций и управления проектами ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" при Государственном агентстве водных ресурсов Чингиз Аббасов.

По его словам, с учетом объема водохранилища, высоты плотины и топографических условий, наиболее оптимальным вариантом является расположение плотины в 6 километрах к северо-западу от районного центра Лачын на реке Хакари.

"Из водохранилища емкостью 100 млн кубометров [ранее предполагалось 90 млн кубометров - ред.] планируется обеспечивать качественной питьевой водой 1,8 млн человек, проживающих в Баку и на освобожденных от оккупации территориях Лачынского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского, Агдамского районов. На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища "Хакаричай”, предусмотрено строительство 3 ГЭС общей мощностью 19,15 МВт", - отметил он.

Отметим, что длина реки Хакари, берущей начало на территории Лачынского района, составляет 113 километров, среднегодовой расход воды - около 10,7 кубометров в секунду. Водохранилище "Хакаричай" предназначено для сбора питьевой воды.