Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВ
- 05 ноября, 2025
- 16:08
До конца этого года во всех маршрутных автобусах Баку будет полностью внедрена система NFC-оплаты.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ООО K Group - операторе Bakı Kart, используемой в общественном транспорте столицы Азербайджана.
Этот шаг позволит пассажирам пользоваться удобной системой оплаты и в метро, и в автобусах.
Сейчас на всех станциях Бакинского метрополитена можно оплатить проезд банковской картой с NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.
Система NFC позволяет совершить разовую поездку даже при временном отсутствии средств на карте - пополнить баланс можно позже.
Ранее также была внедрена система QR-оплаты, с помощью которой пассажиры метро и автобусов в столице и окрестностях могут оплачивать проезд через мобильное приложение без физической карты.