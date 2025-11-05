Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВ

До конца этого года во всех маршрутных автобусах Баку будет полностью внедрена система NFC-оплаты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ООО K Group - операторе Bakı Kart, используемой в общественном транспорте столицы Азербайджана.

Этот шаг позволит пассажирам пользоваться удобной системой оплаты и в метро, и в автобусах.

Сейчас на всех станциях Бакинского метрополитена можно оплатить проезд банковской картой с NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

Система NFC позволяет совершить разовую поездку даже при временном отсутствии средств на карте - пополнить баланс можно позже.

Ранее также была внедрена система QR-оплаты, с помощью которой пассажиры метро и автобусов в столице и окрестностях могут оплачивать проезд через мобильное приложение без физической карты.