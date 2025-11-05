Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 16:08
    Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВ

    До конца этого года во всех маршрутных автобусах Баку будет полностью внедрена система NFC-оплаты.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ООО K Group - операторе Bakı Kart, используемой в общественном транспорте столицы Азербайджана.

    Этот шаг позволит пассажирам пользоваться удобной системой оплаты и в метро, и в автобусах.

    Сейчас на всех станциях Бакинского метрополитена можно оплатить проезд банковской картой с NFC, а также через Apple Pay и Google Pay.

    Система NFC позволяет совершить разовую поездку даже при временном отсутствии средств на карте - пополнить баланс можно позже.

    Ранее также была внедрена система QR-оплаты, с помощью которой пассажиры метро и автобусов в столице и окрестностях могут оплачивать проезд через мобильное приложение без физической карты.

    общественный транспорт автобусы NFC оплата Bakı Kart
    Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaq
    NFC payment system to be fully implemented on Baku buses by year-end

