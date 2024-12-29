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Вице-президент AZAL: Потерпевший крушение самолет подвергся незаконному внешнему воздействию

Вице-президент AZAL: Потерпевший крушение самолет подвергся незаконному внешнему воздействию Пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс Баку-Грозный, подвергся незаконному внешнему воздействию, в результате чего системы управления воздушным судном вышли из строя.
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 11:33
Вице-президент AZAL: Потерпевший крушение самолет подвергся незаконному внешнему воздействию

Пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс Баку-Грозный, подвергся незаконному внешнему воздействию, в результате чего системы управления воздушным судном вышли из строя.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса Баку-Грозный.

"В этот критический момент наши пилоты проявили огромное мужество и героизм. Экипаж отправил аварийный сигнал в аэропорты Грозного и Махачкалы, но, к сожалению, положительного ответа они не получили", - подчеркнул вице-президент AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке AZAL's vice president: Crashed aircraft was subjected to illegal external interference
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarəni idarə edən sistemlər sıradan çıxarılıb"

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