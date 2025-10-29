Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 29 октября, 2025
    • 17:04
    Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана

    Беларусь заинтересована в использовании новых логистических маршрутов Азербайджана.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Агдаме, заявила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.

    "У Азербайджана появляются дополнительные транспортно-логистические пути, которые мы тоже хотели бы использовать и для совместных проектов и для развития собственной национальной экономики" , - сказала она.

    Вице-премьер добавила, что эта тема является еще одной сферой обсуждений совместных усилий Минска и Баку.

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

