Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана
Инфраструктура
- 29 октября, 2025
- 17:04
Беларусь заинтересована в использовании новых логистических маршрутов Азербайджана.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Агдаме, заявила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.
"У Азербайджана появляются дополнительные транспортно-логистические пути, которые мы тоже хотели бы использовать и для совместных проектов и для развития собственной национальной экономики" , - сказала она.
Вице-премьер добавила, что эта тема является еще одной сферой обсуждений совместных усилий Минска и Баку.
