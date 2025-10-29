Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır
İnfrastruktur
- 29 oktyabr, 2025
- 17:18
Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır.
Bu barədə "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşının sualına cavabında Belarusun Baş nazirin müavini Natalya Petkeviç bildirib.
"Azərbaycanın əlavə nəqliyyat-logistika yolları yaranır. Biz də bunlardan həm birgə layihələr üçün həm də öz milli iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün istifadə etmək istəyirik", - o qeyd edib.
N.Petkeviç əlavə edib ki, bu mövzu Minsk və Bakının birgə səylərinin müzakirə edildiyi daha bir sahədir.
