    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    • 29 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır

    Belarus Azərbaycanın yeni logistika marşrutlarından istifadə etməkdə maraqlıdır.

    Bu barədə "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşının sualına cavabında Belarusun Baş nazirin müavini Natalya Petkeviç bildirib.

    "Azərbaycanın əlavə nəqliyyat-logistika yolları yaranır. Biz də bunlardan həm birgə layihələr üçün həm də öz milli iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün istifadə etmək istəyirik", - o qeyd edib.

    N.Petkeviç əlavə edib ki, bu mövzu Minsk və Bakının birgə səylərinin müzakirə edildiyi daha bir sahədir.

    Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах Азербайджана

