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    ВБ и деловые круги обсудили перспективы Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 13:24
    ВБ и деловые круги обсудили перспективы Среднего коридора

    Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) при участии Американо-грузинского бизнес-совета организовала круглый стол с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс, посвященный вопросам развития Среднего коридора и укрепления регионального взаимодействия.

    Как сообщает Report со ссылкой на USACC, основное внимание участников было сосредоточено на ключевых инвестиционных и операционных мерах, которые требуются для наращивания надежности и пропускной способности данного маршрута.

    Эксперты и представители бизнес-сообщества рассмотрели такие приоритетные направления, как модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, совершенствование пограничных и таможенных процедур, улучшение логистического взаимодействия между государствами-участниками, активное внедрение цифровых технологий в транспортные процессы.

    "Воплощение данных мер на практике даст возможность трансформировать возрастающий международный интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору) в конкретные торгово-инвестиционные перспективы для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции и Европы", - подчеркивают в USACC.

    Роланд Прайс Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) USACC
    Dünya Bankı və işgüzar dairələr Orta Dəhlizin perspektivlərini müzakirə edib
    WB, business community mull prospects of Middle Corridor
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