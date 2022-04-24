ВБ: Азербайджан и Грузия могут трансформировать Средний коридор

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) может достичь высокого уровня эффективности, если Грузия и Азербайджан будут координировать и следовать конкретным действиям.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) может достичь высокого уровня эффективности, если Грузия и Азербайджан будут координировать и следовать конкретным действиям.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного Банка.

Всемирный банк разработал Стратегию и план действий, в которых выделяются приоритетные области двух стран, включая таможенные процессы, прозрачность доступа и честную конкуренцию, запуск и надлежащее создание совместного предприятия, организацию блок-поездов и оптимизация интермодальной инфраструктуры.

ТМТМ может быть не широко используемым термином. Он относится к части Среднего коридора между портом Баку и черноморскими грузинскими портами Поти и Батуми. Таким образом, ТМТМ является западной частью Среднего коридора или, чаще, отрезком Среднего коридора, проходящим через Азербайджан, Грузию и Черное море. Турция также может быть присоединена к нему частично.

Всемирный банк провел обширное исследование маршрута. Финансовое учреждение утверждает, что ТМТМ может сыграть важную, если не самую важную роль в эффективном и динамичном развитии Среднего коридора. Однако в нем утверждается, что «несмотря на некоторые инвестиции, ТМТМ не реализует свои потенциальные возможности по содействию перемещению контейнерных грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой, отчасти из-за физических и нефизических барьеров вдоль коридора в Азербайджане и Грузии. В результате выдвигается несколько предложений.

Общая таможенная среда

«Решение «одного окна» было бы идеальной моделью, которую Грузия и Азербайджан могли бы внедрить в таможенные процессы на маршруте ТМТМ», — говорится в исследовании. По данным Всемирного банка, «таможня в Азербайджане и Грузии за последние годы улучшилась. По результатам опроса, в Грузии нет существенных проблем, в то время как в Азербайджане пользователи отметили, что за последние годы таможня внесла некоторые положительные изменения.

Тем не менее, дополнительные улучшения могли бы помочь двум странам разработать общий маршрут. В краткосрочной перспективе Всемирный банк советует двум странам сосредоточиться на «улучшении таможенных процедур, включая поток информации, и перейти к решению по принципу «одного окна». Кроме того, они должны инвестировать в обучение таможенных служащих и дать им возможность работать в координации с другими странами.

В долгосрочной перспективе Азербайджан и Грузия должны сосредоточиться на развитии единой таможенной зоны с упрощенными процедурами и эффективным временем работы, чтобы избежать задержек на границе. Кроме того, двум странам рекомендуется создать «зеленый коридор», где больше не будут использоваться таможенные посты, а поезда смогут беспрепятственно и без остановок проходить транзитом.

Согласование тарифов - самое слабое место

Одним из недостатков ТМТМ является отсутствие достаточной прозрачности в некоторых процедурах. Например, Всемирный банк подчеркивает, что имеется ограниченная информация о том, как устанавливаются тарифы и какие факторы на них влияют. Более того, похоже, отсутствует согласование, необходимое для установления единого тарифа на всем протяжении маршрута. По мнению респондентов, упрощение тарифов и согласование интересов участников коридора значительно снизит стоимость перевозки. Это отсутствие координации было подчеркнуто как самое слабое место, влияющее на коридор.

Прозрачность также имеет решающее значение для остальной части Среднего коридора. Не только с точки зрения тарифов, но и с точки зрения распределения мощностей и того, кто перед кем имеет приоритет. Всемирный банк говорит, что модель открытого доступа была бы идеальной в этом случае. «Открытый доступ — это способ гарантировать, что все возможные клиенты будут чувствовать, что они имеют справедливый, прозрачный и недискриминационный доступ к инфраструктуре и услугам по лучшим доступным тарифам. Реализация политики открытого доступа в Азербайджане и Грузии может улучшить использование существующей инфраструктуры и сделать коридор более привлекательным для частных операторов», — говорится в сообщении ВБ.

Хорошо структурированное совместное предприятие между сторонами и Информационной системой управления коридорами (CMIS) было бы хорошим решением для решения упомянутых выше проблем. Идея совместного предприятия между странами уже рассматривается, при этом сообщается, что 2023 год станет годом его создания. Тем не менее, Всемирный банк предупреждает, что для создания совместного предприятия заинтересованные стороны должны тщательно изучить его и убедиться, что они создадут коммерчески привлекательную бизнес-модель. Что касается CMIS, то он будет способствовать обеспечению доступа к коридору через «единое окно» для коммерческих, операционных и финансовых целей».

Блок-поезда в приоритете

В рамках совместных усилий Азербайджана и Грузии организация «графиков контейнерных блок-поездов, которые позволят осуществлять бесперебойные контейнерные перевозки с предсказуемой пропускной способностью», является главным приоритетом. С этой целью странам рекомендуется создать тактическую оперативную группу, отвечающую за своевременную доставку маршрутных поездов.

Инфраструктура является неотъемлемым компонентом запуска эффективных, организованных и пунктуальных блок-поездов. Поэтому Азербайджан и Грузия должны «переконфигурировать существующую инфраструктуру, включая длину блоков, разъезды и скорости, чтобы обеспечить работу контейнерных блок-поездов», - говорится в заявлении ВБ. Тем не менее, инфраструктура в целом должна быть улучшена также для облегчения мультимодальных/интермодальных перевозок. Среди прочего, ВБ объясняет, что крайне важно улучшить интермодальные связи на Южном Кавказе и, в частности, интермодальную портовую инфраструктуру на Каспийском и Черном морях.

Кроме того, необходимо «реконфигурировать интермодальную станцию Ахалкалаки в Грузии, чтобы два поезда длиной 750 м могли парковаться рядом для быстрой перевалки контейнеров». Наконец, чтобы интермодальная инфраструктура и транспорт работали как швейцарские часы, финансовое учреждение предлагает создать «интермодальное транспортное подразделение, которая будет работать на стратегическом уровне для развития интермодальных грузоперевозок и на тактическом уровне для обеспечения того, чтобы контейнеры не задерживались в пути и в порту».