Владимир Васильев: Поезд между Махачкалой и Баку упростит процедуру посещения Дагестана и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана предпринимают усилия для развития экономического сотрудничества в интересах народов двух стран.
Как передает региональное бюро Report, об этом сказал во вторник глава Республики Дагестан Владимир Васильев на церемонии открытия моста через реку Самур на азербайджано-российской границе.
"Доверие рождает сотрудничество, сотрудничество рождает процветание государств и народов. Дагестанцы испытывают особые отношения к азербайджанцам, между ними очень много родственных и культурных связей, есть общая история и огромное уважение и понимание того, что если у соседа хорошо, то и у тебя тоже будет праздник", - заявил В.Васильев.
Он также напомнил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев предпринимают усилия для развития экономического сотрудничества в интересах народов двух стран.
"Мы, конечно, в Дагестане видим задачу вот такого приграничного сотрудничества, в процесс которого мы можем внести свою лепту", - сказал глава Дагестана.
По его словам, соединение людей, живущих на берегах одной реки - это "очень большое событие для местных жителей".
В.Васильев напомнил, что в этом году будет запущен поезд, который соединит Махачкалу и Баку, упростит процедуры посещения для жителей обеих республик.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости