Вахид Гаджиев: В Губадлы, Джебраиле и Зангилане начнется восстановление нескольких сел

В течение этого года планируется начать строительные работы в нескольких селах трех районов - Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

В течение этого года планируется начать строительные работы в нескольких селах трех районов - Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

Как сообщил командированный в Зангилан корреспондент Report, об этом на состоявшемся сегодня в Зангилане 62-м заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению центрального энергоснабжения заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангиланский экономический район, Вахид Гаджиев.

По его словам, уже завершено 90% строительства Зангиланского села Агалы: "Строительные работы в рамках железной дороги Горадиз-Агбенд завершены на 48%, автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд - на 68%".

В.Гаджиев отметил, что строительство автомобильной дороги Джебраил-Шюкюрбейли-Гадрут завершено на 70%, автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы - на 40%, автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын - на 46%: "Работы по строительству дорог, строительству коммуникаций и инфраструктуры успешно продолжаются и сегодня".

В.Гаджиев отметил, что в регионе существует большой потенциал для развития "зеленой энергетики", ведется работа и в этом направлении.