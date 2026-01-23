Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до Новруза

Замминистра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде заявил, что мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз.

Как сообщает Report, на брифинге в Баку Джалалзаде отметил, что в настоящее время на участке ведутся работы по прокладке четырехполосной дороги.

"Азербайджанская сторона интересуется работами. Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз", - добавил он.