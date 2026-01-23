Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до Новруза

    Инфраструктура
    • 23 января, 2026
    • 19:19
    Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до Новруза

    Замминистра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде заявил, что мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз.

    Как сообщает Report, на брифинге в Баку Джалалзаде отметил, что в настоящее время на участке ведутся работы по прокладке четырехполосной дороги.

    "Азербайджанская сторона интересуется работами. Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз", - добавил он.

