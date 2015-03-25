​В утренние часы на некоторых улицах Баку наблюдалась плотность транспортного потока

Баку. 25 марта. REPOERT.AZ/ Хотя сегодня нерабочий день, на отдельных столичных улицах наблюдалась плотность транспортного потока.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, из-за ремонтных работ на отрезке дороги от проспекта Бабека до проспекта Гейдара Алиева данный участок дороги временно закрыт. По этой причине в настоящее время на проспекте Бабека наблюдается плотность движения транспорта.

Аналогичная ситуация наблюдается и в направлении проспектов Азадлыг и Зии Буньядова (бывший Карл Маркс).