В Украину осуществлен эвакуационный авиарейс из Азербайджана

В аэропорт "Борисполь" в Киеве четырьмя эвакуационными авиарейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля прибыли почти 600 граждан Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что 12 мая специальные и чартерные рейсы прибыли из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.

Все пассажиры прошли процедуру температурного скрининга. Ни у одного из прибывших не было выявлено повышенной температуры тела.

"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение Действуй дома, который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома", – говорится в сообщении.