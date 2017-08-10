В туристические центры Габала и Шахдаг планируют проложить железную дорогу

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует проложить железную дорогу в туристические центры Габала и Шахдаг. Как сообщает Report со ссылкой на периодическую печать, об этом сказал председатель отделения Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по АЖД Хейрулла Гумбатов.

Он отметил, что в Азербайджане готовится программа развития железных дорог и, согласно инвестиционному портфелю на предстоящие 3 года, планируется капитальный ремонт железной дороги Ялама-Астара, запуск скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку, строительство второго моста над рекой Кура. В планы на последующие годы включена прокладка железнодорожных линий в Международный аэропорт Гейдар Алиев, туристические центры Габала и Шахдаг. В настоящее время ведутся работы по проектированию этих линий.