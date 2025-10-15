Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В течение двух лет в Шуше полностью обновят улично-дорожную сеть

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 13:18
    В течение двух лет в Шуше полностью обновят улично-дорожную сеть

    В ближайшие два года в Шуше планируется полная реконструкция улично-дорожной сети.

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

    По его словам, в городе будут построены новые инженерные коммуникации. "Работы ведутся поэтапно. Процесс требует определенного времени, так как существующие исторические памятники и различные элементы инфраструктуры в городе влияют на ход работ. Если говорить об историческом значении, Шуша играет огромную роль для азербайджанцев, это особенный город для каждого. Мы выполняем все наши работы планомерно, системно и тщательно", - добавил он.

    NUFA3 Айдын Керимов Шуша реконструкция
    Yaxın 2 ildə Şuşada küçə və yol şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulacaq

