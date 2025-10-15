В течение двух лет в Шуше полностью обновят улично-дорожную сеть
Инфраструктура
- 15 октября, 2025
- 13:18
В ближайшие два года в Шуше планируется полная реконструкция улично-дорожной сети.
Как передает корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.
По его словам, в городе будут построены новые инженерные коммуникации. "Работы ведутся поэтапно. Процесс требует определенного времени, так как существующие исторические памятники и различные элементы инфраструктуры в городе влияют на ход работ. Если говорить об историческом значении, Шуша играет огромную роль для азербайджанцев, это особенный город для каждого. Мы выполняем все наши работы планомерно, системно и тщательно", - добавил он.
