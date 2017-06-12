В Тбилиси состоялось очередное заседание координационного совета по проекту железной дороги БТК

© Report.az

Тбилиси. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси состоялось очередное заседание координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании в основном обсуждались вопросы реконструкции и строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

На открытии мероприятия заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, сопредседатель координационного совета Георгий Черкезишвили рассказал о экономических, политических, культурных связях между нашими странами, роли БТК и других региональных проектов в их развитии.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сопредседатель координационного совета Джавид Гурбанов заявил, что реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты, в том числе железной дороги БТК, служат благосостоянию обоих народов: "Мы уверены, что БТК и другие проекты играют важную роль в развитии не только Южного Кавказа, но и Европы. А также соединении Европы и Азии".

В ходе встречи обсуждены вопросы реконструкции и строительства участка дороги от Марабды до турецкой границы, бюджет железнодорожного участка Марабда-Карцахи на 2017 год, ситуации на пропускном пункте Залга-Ахалкалаки, строительства новой инфраструктуры на железнодорожном участке Ахалкалаки-Карцахи и пр.

На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, заместитель министра финансов Эмина Гусейнова, глава отдела проектов Государственного нефтяного фонда Рагим Мамедов и другие официальные лица.