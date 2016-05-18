​В Тбилиси прошла встреча глав железнодорожных ведомств стран СНГ и Прибалтики

Тбилиси. 18 мая. REPORT. AZ/ 18 мая в Тбилиси состоялась встреча глав железнодорожных ведомств стран СНГ и Прибалтики.

Как передает Report, в ходе встречи, прошедшей в рамках 64-го заседания Совета железнодорожного транспорта стран СНГ и Прибалтики, главы ведомств еще раз рассмотрели принятые на заседании Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута решения о внедрении системы "единого окна" и конкурентоспособных тарифов, обсудили стоящие на повестке дня вопросы.