    В Тбилиси подписаны договоры по БТК

    Инфраструктура
    29 января, 2026
    17:16
    В Тбилиси подписаны договоры по БТК

    В Тбилиси между BTKI Railways (совместное предприятие дочерних компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ООО "Железная дорога Марабда-Карцахи") и АО "Грузинская железная дорога" подписаны договоры с целью обеспечения полноценного запуска совместного предприятия по железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

    Как сообщили Report в АЖД, один из договоров предусматривает использование железнодорожной инфраструктуры Марабда–Ахалкалаки, а другой – оказание терминальных услуг на станции Ахалкалаки.

    На церемонии подписания было отмечено, что новые соглашения позволят эффективнее организовывать операции по БТК, являющемуся важным сегментом Среднего коридора, и увеличить объемы грузоперевозок.

    Напомним, АЖД успешно завершило ремонтно-восстановительные работы и модернизацию 184-километрового участка линии БТК, пролегающего через Грузию и обладающего сложным географическим рельефом, в результате чего годовая пропускная способность линии возросла с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Основной целью модернизации этой железнодорожной линии является повышение конкурентоспособности Среднего коридора и превращение БТК в одну из главных грузовых артерий коридора.

    ООО BTKI Railways было создано 13 августа 2024 года. Деятельность совместного предприятия охватывает эффективное управление операциями по БТК и привлечение новых грузов, укрепление стратегических транспортных связей в регионе и увеличение потенциала Среднего коридора.

