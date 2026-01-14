В связи с неблагоприятными погодными условиями АЖД работают в усиленном режиме

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    14 января, 2026
    В связи с нестабильными погодными условиями ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перешло на усиленный режим работы с целью обеспечения безопасности движения и надежной перевозки пассажиров.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, скоростной режим поездов регулируется в зависимости от погодных условий, поэтому возможны частичные отклонения от расписания.

    Пассажиров просят быть осторожными при передвижении по платформам и пользоваться соответствующими переходами при пересечении железнодорожных путей.

    ADY hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

