В связи с неблагоприятными погодными условиями АЖД работают в усиленном режиме
Инфраструктура
- 14 января, 2026
- 10:05
В связи с нестабильными погодными условиями ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перешло на усиленный режим работы с целью обеспечения безопасности движения и надежной перевозки пассажиров.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, скоростной режим поездов регулируется в зависимости от погодных условий, поэтому возможны частичные отклонения от расписания.
Пассажиров просят быть осторожными при передвижении по платформам и пользоваться соответствующими переходами при пересечении железнодорожных путей.
