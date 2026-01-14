İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ADY hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    İnfrastruktur
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:45
    ADY hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sərnişinlərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması məqsədilə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qatarların sürət həddi hava şəraitinə uyğun olaraq tənzimlənir.

    Bu səbəbdən qrafikdən qismən kənara çıxma halları müşahidə oluna bilər.

    Sərnişinlərdən platformalarda hərəkət zamanı ehtiyatlı olmaları və dəmiryol xətlərini keçən zaman müvafiq keçidlərdən istifadə etmələri xahiş olunur.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" gücləndirilmiş iş rejimi
