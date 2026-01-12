В Сумгайыте построят новое очистное сооружение для сточных вод

В 2027-2029 годах планируется строительство нового очистного сооружения для сточных вод в городе Сумгайыте.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы".

Согласно документу, в рамках программы изначально планируется подготовка проектно-сметной документации и получение экспертного заключения по строительным проектам, затем начало строительных работ и выполнение 40% работ по плану, и в конечном итоге завершение строительства нового сооружения производительностью 100 тысяч кубометров в сутки.

Основным исполнителем работ является Госагентство водных ресурсов Азербайджана.