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В столице Азербайджана будет создана велотранспортная сеть

В столице Азербайджана будет создана велотранспортная сеть Общая протяженность сети велосипедных полос/дорог по городу Баку к 2040 году составит около 285 км.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 01:04
В столице Азербайджана будет создана велотранспортная сеть

Общая протяженность сети велосипедных полос/дорог по городу Баку к 2040 году составит около 285 км.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, Генплан предусматривает:

Завершение недостающих участков велосипедных дорожек вдоль автомагистралей между парками, спортивными площадками и аналогичными центральными районами:

- создание велосипедной сети, состоящей из трех основных кольцевых сетей;

- создание функциональной и доступной велосипедной сети (привлекательной для различных групп пользователей);

- увеличение протяженности/количества велосипедных дорожек, проходящих вдоль автомагистралей (информирование велосипедистов).

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