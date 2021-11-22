В Шуше вводят электронный документооборот для госструктур и компаний

С сегодняшнего дня Управление государственного заповедника города Шуша приступило к реализации программы "Централизованный электронный документооборот" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайдж

С сегодняшнего дня Управление государственного заповедника города Шуша приступило к реализации программы "Централизованный электронный документооборот" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət).

Об этом Report сообщили в Управлении.

Программа будет способствовать повышению оперативности и эффективности исполнения документов, укреплению коммуникаций с соответствующими государственными структурами.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов отметил, что Шуша в настоящее время переживает период восстановления, в городе реализуются крупные инфраструктурные проекты, восстанавливаются памятники, разрушенные в период армянской оккупации: "В восстановлении Шуши участвуют многие местные и иностранные компании. В этой связи скорейшая организация работы и обеспечение документооборота как с государственными, так и с частными компаниями в современной форме стали одним из важных приоритетов, определяющих эффективность поставленных задач. В этой связи мы считаем значимым сотрудничество с ASAN Хidmət, имеющей большой опыт в данной сфере".

На мероприятии, организованном в Шуше 17 ноября, директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров подробно информировал руководство и сотрудников Управления государственного заповедника города Шуша, специального представительства президента в Шушинском районе о проектах "Централизованный электронный документооборот", "ASAN Login", "myGov" и др.