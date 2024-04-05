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В Сеуле рассмотрены возможности транзита грузов по Среднему коридору

В Сеуле рассмотрены возможности транзита грузов по Среднему коридору Мультимодальный логистический оператор АО "KTZ Express" (дочерняя компания АО "НК "Қазақстан темір жолы") и крупнейшие китайские компании China Railway Container Transport Co., Ltd (CRCT) и Lianyungang Port Group (LPG) обсудили в Сеуле вопросы транзитных
Инфраструктура
5 апреля 2024 г. 13:27
В Сеуле рассмотрены возможности транзита грузов по Среднему коридору

Мультимодальный логистический оператор АО "KTZ Express" (дочерняя компания АО "НК "Қазақстан темір жолы") и крупнейшие китайские компании China Railway Container Transport Co., Ltd (CRCT) и Lianyungang Port Group (LPG) обсудили в Сеуле вопросы транзитных перевозок из Китая.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе АО "KTZ Express".

"Рабочая встреча в Сеуле организована китайскими компаниями CRCT и LPG. Ключевой фокус этой встречи - обсуждение вопросов оптимизации процесса перевозок железнодорожным транспортом, а также развитие транзитных перевозок из Китая", - говорится в сообщении.

Со стороны АО "KTZ Express" в мероприятии принял участие заместитель генерального директора по логистике Айбек Капар.

"А.Капар ознакомил участников с текущими возможностями транзита грузов через территорию Казахстана, уделив отдельное внимание условиям перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору)", - отметили в компании.

По итогам встречи достигнута договоренность об осуществлении транзитных перевозок запасных автомобильных частей из Кореи в страны Центральной Азии.

"KTZ Express совместно с CRCT и автомобильными концернами Hyundai и General Motors планируют приступить к поставкам в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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Версия на азербайджанском языке Seulda Orta Dəhliz üzrə yüklərin tranziti imkanları nəzərdən keçirilib

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