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В селе Хыдырлы Агдамского района строятся 719, в Кенгерли - 292 частных дома

В селе Хыдырлы Агдамского района строятся 719, в Кенгерли - 292 частных дома В селах Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района строительные работы продолжаются ускоренными темпами.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 17:53
В селе Хыдырлы Агдамского района строятся 719, в Кенгерли - 292 частных дома

В селах Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района строительные работы продолжаются ускоренными темпами.

Об этом сказала корреспонденту Report в Агдаме пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

По ее словам, общая проектируемая площадь села Кенгерли, фундамент которого был заложен 4 октября 2022 года, составляет 177,2 га.

"Здесь планируется строительство 632 частных домов. На начальном этапе строятся 292 частных жилых дома на территории общей площадью 72,55 га. В 278 домах завершены внешние отделочные работы, в 94 домах – уже начата установка мебели. Кроме того, в селе предусмотрено строительство объектов общественного питания, школы, медпункта, рыночного комплекса и других объектов инфраструктуры", - отметила глава пресс-службы.

17:08

В селе Хыдырлы Агдамского района продолжается строительство 719 частных домов.

Об этом сказала корреспонденту Report в Агдаме пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

По ее словам, на первом этапе работы проектируются на территории общей площадью 170 га: "В селе Хыдырлы, фундамент которого был заложен 4 октября 2022 года в Агдаме, восстановительные и строительные работы продолжаются быстрыми темпами. В целом, планируются работы по проектированию на территории общей площадью 418 га и строительство на ней 1 379 частных жилых домов".

Сараби добавила, что в настоящее время строится 719 частных домов: "Кроме того, продолжается строительство семейно-оздоровительного центра, площади Флага, клуба, общественного центра, школы, детского сада, торговых киосков и других объектов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXidmət rəsmisi: Xıdırlı kəndində 719, Kəngərli kəndində isə 292 fərdi evin inşası davam edir - YENİLƏNİB

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