В селе Баш Гервенд Агдамского района в будущем расширят применение технологий на базе "зеленой" энергии

16:34

В селе Баш Гервенд Агдамского района в будущем может быть рассмотрено применение современных инновационных технологий, работающих на альтернативной энергии. К ним относятся тепловые насосы, работающие на солнечной энергии, электрозаправочные станции для электромобилей, солнечные коллекторы, солнечный автопарк и другие решения.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев на панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.

Он сообщил, что в селе Баш Гервенд, одном из крупнейших сел Агдамского района, будет реализован проект "Смарт-село". "Смарт-решения" будут реализованы специалистами и инженерами из Словакии. На первом этапе здесь планируется строительство 851 частного дома на территории 275 гектаров. В рамках проекта "Смарт-село" будут использоваться смарт-технологии, установлены системы утилизации отходов, "зеленая энергия" и очистительные канализационные сооружения".

Представитель службы также отметил о ходе строительных работ в городе Агдаме и других селах Агдамского района.

По его словам, строительство жилых кварталов в городе Агдам началось в июне этого года: "В настоящее время продолжаются строительные работы в жилых кварталах. Во 2-м жилом массиве предусмотрено строительство 1 268 квартир в 66 зданиях. Наряду с этим продолжаются строительные работы в 3 селах Агдамского района - Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. В селе Сарыджалы ведется строительство 203 частных жилых домов, в Кенгерли - 292, а в Хыдырлы - 719 индивидуальных жилых домов".