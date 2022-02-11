В Сабирабаде начались ремонтные работы на мосту через реку Кура

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на автомобильном мосту на автодороге Сурра-Падар в Сабирабадском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтно-восстановительные работы на автомобильном мосту на автодороге Сурра-Падар в Сабирабадском районе.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По информации, на проезжей части расположенного в селе Сурра моста над рекой Кура протяженностью 267 метров в результате длительной эксплуатации возникли трещины и разрушения на бетонных плитах, что создавало препятствия и угрозу движению автотранспорта. Для устранения проблемы на территорию была привлечена рабочая бригада. При благоприятных погодных условиях работы завершатся за 15-20 дней и мост будет сдан в эксплуатацию.

Для обеспечения движения автотранспорта в период проведения ремонтно-восстановительных работ на данной территории создана временная альтернативная дорога. Кроме того, для передвижения между селами и райцентром Сабирабадского района граждане могут воспользоваться территорией села Джавад, а для посещения районов, расположенных вдоль магистрали Баку-Газах, воспользоваться дорогой Саатлы-Имишли-Кюрдамир.