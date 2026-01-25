В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

В понедельник в ряде горных и предгорных районов Азербайджана на автомобильных дорогах ожидается гололед.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют, что 26 января ночью и утром ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров из-за тумана.