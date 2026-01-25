Bəzi rayonlarda yollar buz bağlayacaq
İnfrastruktur
- 25 yanvar, 2026
- 14:36
Azərbaycan avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd edilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
