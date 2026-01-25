İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bəzi rayonlarda yollar buz bağlayacaq

    İnfrastruktur
    • 25 yanvar, 2026
    • 14:36
    Azərbaycan avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

    yol buz dağlıq rayon

