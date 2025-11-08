В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило торгпредставительство РФ в Иране.

"Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн. Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север-Юг". Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн. Транзитное время составило 13 дней", - сказано в сообщении.

Априн, как отметили в торгпредстве, является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенном на пересечении иранских железнодорожных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", и представляет собой крупнейший логистический проект Ирана, который был запущен только в мае 2025 года, но постепенно выходит на плановые показатели загрузки.