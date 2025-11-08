"Şimal-Cənub" dəhlizi çərçivəsində Rusiyadan Tehran yaxınlığındakı limana yük qatarları çatıb
İnfrastruktur
- 08 noyabr, 2025
- 16:33
Rusiyadan ilk yük qatarı Tehran yaxınlığındakı quru limanına çatıb.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın İrandakı ticarət nümayəndəliyi məlumat yayıb.
"Rusiyadan ilk qatar İranın Aprin quru limanına gəlib. Bu göndəriş "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə logistika xidmətlərinin inkişafında mühüm mərhələdir. Sulfat sellülozu ilə dolu 62 konteynerdən ibarət qatar quru limanına çatıb. Tranzit müddəti 13 gün təşkil edib", - məlumatda qeyd olunub.
Ticarət nümayəndəliyinin bildirdiyinə görə, Aprin İranın "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" dəmir yolu dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən müasir multimodal logistik habdır.
Son xəbərlər
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17
Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edibCOP29
17:15
Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
17:14
Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcəkİKT
17:12
Foto
Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilibFutbol
17:11
Foto
Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilibDaxili siyasət
17:03
Foto
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edibXarici siyasət
17:02