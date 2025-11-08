İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    "Şimal-Cənub" dəhlizi çərçivəsində Rusiyadan Tehran yaxınlığındakı limana yük qatarları çatıb

    İnfrastruktur
    • 08 noyabr, 2025
    • 16:33
    Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində Rusiyadan Tehran yaxınlığındakı limana yük qatarları çatıb

    Rusiyadan ilk yük qatarı Tehran yaxınlığındakı quru limanına çatıb.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın İrandakı ticarət nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    "Rusiyadan ilk qatar İranın Aprin quru limanına gəlib. Bu göndəriş "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə logistika xidmətlərinin inkişafında mühüm mərhələdir. Sulfat sellülozu ilə dolu 62 konteynerdən ibarət qatar quru limanına çatıb. Tranzit müddəti 13 gün təşkil edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Ticarət nümayəndəliyinin bildirdiyinə görə, Aprin İranın "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" dəmir yolu dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən müasir multimodal logistik habdır.

    Rusiya qatar liman İran
    В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

    Son xəbərlər

    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:14

    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    İKT
    17:12
    Foto

    Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilib

    Futbol
    17:11
    Foto

    Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:03
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Xarici siyasət
    17:02

    Zakir Həsənov: Genişmiqyaslı islahatlar ordunun qələbə əzmini daha da möhkəmləndirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti