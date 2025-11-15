Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В рамках COP30 состоялась официальная презентация "Портала зеленого роста"

    Инфраструктура
    15 ноября, 2025
    • 14:54
    В рамках COP30 состоялась официальная презентация Портала зеленого роста

    Финальная версия глобального цифрового "Портала зеленого роста" (Green Growth Portal), разработанного Министерством экономики совместно с Центром международного развития Growth Lab Гарвардского университета США, представлена в рамках COP30 в Белене.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, в мероприятии, прошедшем в азербайджанском павильоне, приняли участие представители соответствующих госорганов, международных организаций, академических кругов, бизнес-ассоциаций и финансовых институтов.

    Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева представила основные направления политики зеленой трансформации, реализуемой в рамках документа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития". Она обратила внимание на проводимую в стране работу по сокращению выбросов парниковых газов, ускоренному увеличению доли возобновляемых источников энергии, а также работы, проводимые в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, объявленных зонами зеленой энергии.

    Научный сотрудник Центра Growth Lab Гарвардского университета Кетан Ахужа рассказал участникам об аналитических инструментах портала и возможностях интеграции в зеленые цепочки создания стоимости с помощью платформы.

    Портал охватывает стратегические перспективы для более чем 140 стран и содержит данные за 10 лет по ключевым минералам в зеленой цепочке создания стоимости, а также по продукции зеленой водородной, ядерной, солнечной и ветровой энергии, электромобилям.

    Портал, первоначально запущенный в Баку в рамках COP29, интегрирован в Атлас экономической сложности (Atlas of Economic Complexity) Гарвардского университета, насчитывающий более 1,7 млн пользователей.

    COP30 çərçivəsində "Yaşıl artım portalı"nın rəsmi təqdimatı keçirilib

